Mudança do tempo começa a sentir-se

O Arquipélago da Madeira começou já ontem, mas também hoje, a sentir a mudança de clima provocado por uma depressão que irá atravessar esta região e trará mau tempo. Mas, para já, será um domingo sereno, talvez com chuva pontual, algum vento e até subida da temperatura, segundo a previsão do IPMA.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para este dia 19 de Janeiro de 2025, o céu estará em geral muito nublado, com períodos de chuva, em geral fraca, enquanto o vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) de sudoeste, soprando por

vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas a partir da tarde. Como referido, o IPMA prevê uma pequena subida de temperatura.



No Funchal, não será muito diferente o cenário de céu em geral muito nublado, com períodos de chuva, em geral fraca, embora com vento fraco a moderado (10 a 25 km/h) de sudoeste, registando-se, como era óbvio, uma pequena subida de temperatura.



Já no mar da costa Norte, as ondas de noroeste chegarão com 1,5 a 2,5 metros, aumentando para 2,5 a 3 metros, enquanto na costa Sul as ondas de sudoeste atingirão 1 a 2 metros, aumentando para 1,5 a 2,5 metros. A temperatura da água do mar oscilará entre 19 a 20º Celsius.

Tal como temos vindo a noticiar, há avisos de mau tempo para os próximos dois dias, a começar já amanhã, prolongando-se em princípio até terça-feira.