Congresso do JPP: “O JPP tem tentado ser a solução”

Ainda antes da pausa para almoço, Milton Teixeira, presidente da Junta de Freguesia do Caniço, interveio no VI Congresso Nacional do JPP. Primeiro ridicularizou o ‘casamento’ e a ‘amante’ que permitiu viabilizar o frágil governo liderado pelo PSD, antes de apontar dados estatísticos que revelam a decadência do principal partido, e, em oposição, o crescimento do JPP, “o partido que mais cresceu” nas últimas eleições.

O influente militante lembrou que “o JPP tem tentado ser a solução”, mesmo enfrentando “sabotagens”, inclusive de “alguma comunicação social”, acusou.

Elogiou o “grupo parlamentar destemido” e alertou os dirigentes e militantes para a luta que será enfrentar o PSD, convicto que “tudo farão para nos deitar abaixo”.

Irredutível, Milton Teixeira reiterou a expectativa que o JPP poderá fazer parte da solução no próximo governo regional.

“Se em Santa Cruz governamos bem, se no parlamento regional fazemos o que mais ninguém faz, por que razão não podemos pensar em governar”, atirou.

A presença no Congresso das concelhias dos Açores e de Gondomar e o regozijo por ver que o número de militantes nos congressos tem aumentado, foram outras tónicas da intervenção, que terminou com o repto: “Vamos com tudo nestas regionais, juntos”.