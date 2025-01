MadeiraShopping recebe evento de ténis de mesa nos dias 25 e 26 de Janeiro

O MadeiraShopping, no Funchal será palco, este fim-de-semana, de uma iniciativa que promete esclarecer uma questão recorrente: qual é a diferença entre ping-pong e ténis de mesa? Nos dias 25 e 26 de Janeiro, o Piso 0, do centro comercial será transformado num espaço dedicado à promoção desta modalidade, combinando competição, demonstrações e actividades interactivas para todas as idades.

Organizado pela Associação de Ténis de Mesa da Madeira, o evento tem como principal objectivo destacar o ténis de mesa como um desporto técnico e competitivo, diferenciando-o da prática recreativa mais conhecida como ping-pong.

O ponto alto será a competição formal, que reunirá os 24 melhores jovens atletas da Região, divididos em categorias Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-19, tanto masculinos quanto femininos. Além disso, o público poderá assistir a demonstrações de outros atletas experientes e participar activamente, experimentando a modalidade num ambiente descontraído e acolhedor.

Com entrada livre, esta é "uma oportunidade perfeita" para os visitantes aprenderem mais sobre o ténis de mesa e "deixarem-se inspirar pelos atletas locais e, quem sabe, descobrirem uma nova paixão".