São Roque está nas meias-finais da Taça de Portugal em ténis de mesa

As meias-finais da Taça de Portugal em ténis de mesa masculina vão colocar frente a frente as equipas do Sporting e os açorianos do GDSC Juncal e CCR Arrabães frente aos madeirenses do CD São Roque, em partidas com início agendado para as 10 horas deste domingo no Pavilhão Municipal de Cavernães, em Viseu.

Nos quartos-de-final o Sporting eliminou o CFEA Club Football Estrela, por 3-0, o mesmo resultado se verificou com a formação madeirense da União Sebastianense.

Já as outras duas equipas madeirenses que estavam nesta ronda dos 'quartos' o ADC Ponta do Pargo seria eliminada pelo Juncal por 3-1 enquanto a AD Caramanchão perdeu diante do Arrabães por 3-2 e depois de ter estado a vencer por 1-2.

A final da edição deste ano da competição está marcada para as 14 horas.

De referir que os jogos têm transmissão direta em streaming na página de Facebook da FPTM.