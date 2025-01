Albuquerque compromete-se a apoiar Complexo do Papagaio Verde

Um dia depois de ser tornada pública a data oficial das Eleições Regionais 2025, o ainda presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, deixou a garantia que, em caso de vitória, o seu Executivo irá apoiar o projecto do Complexo do Papagaio Verde.

Este projecto, que está "empatado" há vários, parece que finalmente irá sair do papel, para assim proporcionar um contributo no crescimento das modalidades de Ténis e Squash na Região.

Infelizmente, parece que é difícil enquadrar este projecto no quadro comunitário, mas sendo difícil têm o meu compromisso que isso será feito com o apoio do Governo Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional

Não obstante, durante a cerimónia da tomada de posse dos novos órgãos sociais da Associação de Ténis da Madeira, o governante destacou ainda a importância de ser alcançado um "equilíbrio" entre o Ténis e o Padel, para que seja possível "conciliar nas mesmas infra-estruturas" as duas modalidades.

"Isto vem a propósito do Porto Santo. Penso que devemos encontrar um bom enquadramento para valorizar o complexo do Porto Santo. Acho que temos condições para aumentar os campos de padel sem colocar em causa a unidade principal do ténis", sublinhou, acrescentando que, à semelhança do que sucede na Quinta Magnólia com organização do Ladies Open, seria importante para a ilha dourada contar também com um torneio internacional de ténis, para dinamizar a ilha e a modalidade.

Na mesma cerimónia, que teve lugar na Câmara Municipal do Funchal, e que reuniu a família do ténis madeirense, o presidente da Associação de Ténis da Madeira, João Pedro Mendonça, mostrou-se confiante que este projecto, que está há vários anos no papel, será mesmo uma realidade no novo mandato que assumiu até 2028.

"O complexo desportivo Papagaio Verde não está de modo nenhum esquecido. Temos trabalhado bastante e temos tido alguns avanços, não tão rápidos quanto queríamos, mas penso que vamos chegar a bom porto", referiu, reforçando que deseja que alcançado "obrigatoriamente" neste mandato.

Além deste repto, o dirigente alertou para a necessidade de see efectuada a repavimentação obrigatório dos campos da Quinta Magnólia, para que assim este ano possa acontecer a 6.ª edição do Madeira Ladies Open.