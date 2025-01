Cristina Pedra destaca investimento no desporto que cresceu 312%

A presidente Câmara Municipal do Funchal, que marcou presença hoje na tomada de posse dos Corpos Sociais da Associação de Ténis da Madeira para o Quadriénio 2025-2028, cerimónia que decorreu, esta tarde, na Sala da Assembleia Municipal do Funchal, sublinhou a prioridade que o atual executivo tem perante o desporto, traduzindo-se num reforço significativo das verbas destinadas ao associativismo desportivo.

No evento, que contou com casa cheia e ilustres convidados e, também, foi aproveitado para a entrega dos Prémios Regionais referentes ao ano de 2024, Cristina Pedra destacou que "em 2021, tínhamos um orçamento destinado ao desporto de 315 mil euros. Para 2025, esse valor ascende a 1 milhão e 300 mil euros", um crescimento superior a 312%. "Contudo, não se trata apenas de apoio financeiro, mas também de um acompanhamento próximo e rigoroso na monitorização das atividades e do uso das verbas disponibilizadas", realçou.

A autarca enalteceu "os 30 anos de trabalho da Associação de Ténis da Madeira", destacando o seu "contributo para o desenvolvimento da modalidade e a formação de atletas de referência". E frisou: "O investimento no desporto é também um investimento em práticas de vida saudáveis e no desenvolvimento humano e social da cidade. O investimento num atleta, é um desenvolvimento da cidade. Mantemos o nosso lema de promover um desporto sem drogas, não sendo apenas uma aposta em eventos desportivos, mas também numa forma de viver e escolher os melhores caminhos."

Cristina Pedra destacou, ainda, o sucesso do Programa Jovem Atleta, implementado em 2023, que "tem proporcionado apoios significativos aos clubes desportivos da região", lembrando que "em 2023, os clubes recebiam 15 euros por atleta. Para 2025, este valor aumentará para 25 euros por atleta, beneficiando já cerca de 6.000 jovens", ressalvou. Além disso, a autarca evidenciou a aposta da autarquia na requalificação de espaços desportivos, dando exemplo a requalificação de bairros sociais, jardins e campos desportivos.

A presidente da CMF aproveitou a ocasião para deixar um incentivo relativamente ao projeto da Associação de Ténis da Madeira para o Complexo do Papagaio Verde. "Contem com esta casa para fazermos o brainstorming necessário", garantiu. "Enquanto estivermos no executivo, estamos abertos a colaborar com entidades que queiram promover práticas e equipamentos desportivos na nossa cidade, como é o caso deste belo projeto", concluiu.