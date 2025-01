Três equipas madeirenses nos 'quartos' da Taça de Portugal em ténis de mesa

ADC Ponta do Pargo, AD Caramanchão, CD São Roque, CFEA Club Football Estrela, CCR Arrabães, Juncal, Sporting CP e U Sebastianense FC são as equipas apuradas para os quartos-de-final da Taça de Portugal masculina que está a decorrer no Pavilhão Multiusos de Cavernães, em Viseu.

A Madeira que marca presença nesta fase final da edição de 2024/2025 da prova com cinco clubes, viu três equipas carimbarem o passaporte para os quartos-de-final que se disputam esta tarde.

A ADC Ponta do Pargo venceu na ronda dos 'oitavos' o CTM Oliveirinha por 3-1 e joga agora a passagem às meias-finais diante da formação açoriana do Juncal.

Quanto à AD Caramanchão irá defrontar o CCR Arrabães, depois na eliminatória desta manhã ter vencido o AMR 8 Janeiro por 3-0.

Quanto ao São Roque que nos oitavos-fde-final venceu a outra formação madeirense, a AD Galomar por 3-0 irá medir forças na ronda desta tarde diante do Sebastianense.

A ronda dos 'quartos' completa-se com o encontro entre CFEA Club Football Estrela – Sporting CP

De referir que os madeirenses do CD 1.º de Maio 'caíram' nos oitavos-de-final ao perder com o CD Arrabães por 3-1.

Os jogos, desta tarde às 15 e 17h30 têm transmissão directa em streaming na página de facebook da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa.