'Horários do Funchal' convoca plenário de trabalhadores para 21 de Janeiro

O processo negocial entre o Sindicato Nacional dos Motoristas e Outros Trabalhadores (SNMOT) e a Associação Comercial e Industrial do Funchal (ACIF) conhece amanhã um novo capítulo. Para esta segunda-feira, 20 de Janeiro, está marcada mais uma reunião 8com início às 10 horas), que visa criar um novo contrato colectivo de trabalho (CCT) para o sector dos transportes colectivos rodoviários de passageiros. Não obstante, a 'Horários do Funchal' anunciou, hoje, que irá realizar um plenário geral de trabalhadores, entre as 11 horas e as 14 horas, de 21 de Janeiro (terça-feira).

A empresa alerta que, fruto desta circunstância, "prevê-se uma forte perturbação nos serviços efectuados pelos Horários do Funchal nesse dia", nomeadamente a partir das 10h30, "devido ao início de recolha dos autocarros em serviço à respectiva estação".

Num comunicado remetido às redacções, a 'Horários do Funchal' sublinha que "estes trabalhadores pretendem tão somente que os seus salários sejam actualizados em linha com a inflação registada para conseguirem fazer face ao acréscimo do custo de vida", apelando à "melhor compreensão" dos utilizadores de transportes públicos e pedindo "desculpa por todos os incómodos causados".

"O presente plenário já está a ser publicitado com esta distância temporal, para que todos os utentes dos HF – que nos merecem o maior respeito e consideração - possam ter tempo para conseguirem alternativas a este meio de transporte e, por essa via, conseguirem ultrapassar com mais facilidade esses constrangimentos", pode ler-se na mesma nota.