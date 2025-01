São Roque discute Taça de Portugal em ténis de mesa com o Sporting

A final da Taça de Portugal em ténis de mesa masculina vai ser disputada pelo Sporting CP e pela formação madeirense do Clube Desportivo de São Roque a partir das 15 horas, no Pavilhão Multiusos de Cavernães, em Viseu.

Nas meias-finais, disputadas na manhã deste domingo, o Sporting CP, campeão nacional e detentor do troféu venceu os açorianos do GDSC Juncal por 3-0 enquanto o conjunto madeirense teve que suar para eliminar o CD Arrabães por 3-2.

A equipa 'leonina' venceu as três últimas edições da prova e na época passada o Sporting venceu a formação madeirense por 3-0.

O Sporting CP soma 29 Taças de Portugal no seu historial e o CD São Roque conquistou o troféu por sete vezes, sendo as duas equipas com mais títulos.

A final, adiada para as 15 horas, vai ter transmissão em direto via streaming na página de Facebook da FPTM.