Amorim regressa às derrotas, Espírito Santo encosta ao segundo lugar

O Manchester United, de Ruben Amorim, voltou hoje a perder na Liga inglesa de futebol, prolongando a crise, no mesmo dia em que o Nothingam Forest, de Nuno Espírito Santo, venceu e igualou o Arsenal no segundo lugar.

Em Old Trafford, a receção do United ao Brighton trouxe de novo sinais de grande preocupação para os locais, com os visitantes a triunfar por 3-1, num jogo em que os comandados de Amorim foram muito menos eficazes.

Após dois jogos sem perder, o MU regressa ao seu calvário e é apenas 13.º da classificação, com 26 pontos, a 24 do líder Liverpool.

O desaire de hoje segue-se a um promissor empate em Liverpool, a um golo, e uma vitória por 3-1 sobre o Southampton, que indicavam que as melhorias eram consistentes.

Os 'red devils' somaram erros atrás de erros no jogo, sobretudo na defesa e meio campo.

Logo aos cinco minutos, a linha defensiva do United foi surpreendida pela jogada de Carlos Baleba e Kaoru Mitoma, que ofereceu um golo fácil a Yankuba Minteh.

Baleba esteve na génese do golo da equipa da casa, ao fazer falta aos 23 minutos, para o penálti que o português Bruno Fernandes converteu com sucesso. Outro internacional luso, Diogo Dalot, também esteve no 'onze' de Amorim.

Na segunda parte, acentuou-se o desnorte da equipa de Amorim, que já poderia estar a perder aos 53 minutos, mas o golo de João Pedro foi anulado pelo VAR, por mão.

Aos 60 minutos, Mitoma saltou melhor ao segundo poste e fez o 2-1 para o Brighton, com o 3-1 a acontecer aos 76, com Georgino Rutter a aproveitar bem uma saída em falso de André Onana.

A carreira inglesa de Amorim contrasta com a de Nuno Espírito Santo, que levou o seu Forest a igualar o Arsenal na tabela, com 44 pontos, após vencer o Southampton por 3-2.

Na sua melhor época de sempre na Premier League, Espírito Santo já começa a pensar muito seriamente no top-4 e a ida à Liga dos Campeões.

Hoje, no City Ground, o Forest chegou calmamente ao 3-0, com os golos de Anderson (11 minutos), Hudson-Odoi (28) e Wood (41).

Boa reação, mas insuficiente, do Southampton, com os golos de Bednarek (60 minutos) e Onuachu (90+1).

Também hoje, o Tottenham perdeu pela quinta vez em seis jogos, por 3-2, em Liverpool, com o Everton, continuando num invulgar 15.º lugar.

Dominic Calvert-Lewin (13 minutos), Ilima Ndiaye (30) e Archie Gray (45+7, na própria baliza) fizeram os golos dos 'toffees' e Dejan Kulusevski (77) e Richarlison (90+2) os dos 'spurs'.