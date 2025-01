ISAL com curso que fomenta espírito empreendedor de estudantes universitários

O Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL) juntou-se a duas universidades europeias com o objectivo de desenvolver um curso que visa capacitar os estudantes de Ensino Superior para o empreendedorismo. Esta é uma forma de proporcionar um curso abrangente que aborda temas fundamentais para orientá-los no processo de desenvolvimento das suas próprias ideias de negócio.

Segundo nota à imprensa, este curso intitula-se 'GENESIS: Global Entrepreneurs Network and Education for Strategy, and Innovative Solutions' e insere-se no contexto dos programas intensivos mistos que se traduzem em cursos de curta duração com uma componente de ensino virtual e uma componente de mobilidade de ensino presencial. Fazem parte desta parceria, além do ISAL, a Comenius University Bratislava (Eslováquia) e University of Gdansk (Polónia).

A sessão inaugural decorre hoje e conta com a presença da Vice-Diretora do ISAL, Sancha de Campanella, e dos professores dos módulos que integram o curso: Andreia Carvalho e Luís Sardinha (ISAL), Renata Orlowska, Katarzyna Osiecka-Brzeska e Urszula Mrzyglod (University of Gdansk), Olšavský František e Krajčík Martin (Comenius University Bratislava).

Estão inscritos 15 estudantes de ensino superior das instituições parceiras que, após esta componente de ensino virtual, serão acolhidos na Ilha da Madeira para a componente de ensino presencial.