Julgado de paz despejado para dar lugar à PSP

A manchete do DIÁRIO deste sábado, 18 de Janeiro, destaca a delegação do Julgado de Paz que foi despejada para dar lugar à PSP. A renda das instalações no Caniço era suportada pela Câmara Municipal de Santa Cruz, que denunciou o protocolo após falta de resposta do Ministério da Justiça. Juíza de Paz remete o caso para Lisboa.

Destaque, também, para a marcação de Eleições Legislativas Regionais antecipadas para 23 de Março, data que deixou os partidos satisfeitos, depois de o Presidente da República ter ouvido, ontem, o Conselho de Estado, onde Miguel Albuquerque marcou presença. A campanha eleitoral inicia a 9 de Março e os prazos são apertados. As listas têm de ser entregues até 10 de Fevereiro.

A Região deve apostar na “mobilidade vertical”, diz Paula Teles, engenheira civil, a grande entrevistada da edição deste sábado, que defende que “funiculares ou elevadores públicos seriam boas opções para o Funchal”. Saiba, ainda, que há 14 anos que não se compravam tantos combustíveis; cujos preços aumentam na segunda-feira.

Uma conquista para os Açores deixa a Madeira de fora. Leia sobre o diploma aprovado para o arquipélago vizinho que dita que estudantes com mais de 26 anos e estrangeiros extra-comunitários residentes nos Açores têm direito a subsídio social de mobilidade, ao contrário do que acontece na Madeira.

Por último, saiba que se aproxima o primeiro temporal deste Inverno.

