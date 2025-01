Benfica abre jornada da I Liga com adversário que lhe impôs primeira derrota

O Benfica procura hoje juntar-se ao Sporting no topo da I Liga portuguesa de futebol, com os 'encarnados' a abrirem em casa a 18.ª jornada, a primeira da segunda volta, tentando um 'ajuste de contas' com o Famalicão.

A equipa da Luz recebe a partir das 20:15 o primeiro adversário a impor-lhe uma derrota na época, logo a abrir o campeonato e que contribuiu para o despedimento, após a quarta ronda, do treinador alemão Roger Schmidt.

Em Vila Nova de Famalicão, as 'águias' foram derrotadas por 2-0, o mesmo resultado que o emblema famalicense tinha alcançado em casa na época anterior, deixando o Benfica com duas derrotas consecutivas nos últimos frente a frente.

Os 'encarnados' perderam também os dois últimos jogos na I Liga, com o Sporting, em Alvalade (0-1), e na receção ao Sporting de Braga (1-2), sendo que, depois disso, já superou os mesmos adversários para conquistar a oitava Taça da Liga.

Para o jogo de hoje, Bruno Lage vai contar com a 'estrela' argentina Di María, que saiu com queixas na terça-feira na visita ao Farense, em jogo em que o Benfica carimbou a passagem aos quartos de final da Taça de Portugal (3-1).

O Famalicão chega à Luz no nono lugar, cinco pontos acima da linha de descida, mas sem vencer há oito jogos, sete da Liga e um na Taça de Portugal, com quatro derrotas e quatro empates, tendo a última vitória já no início de novembro, com o AVS.

Já o Benfica é terceiro na I Liga, a três pontos do campeão e líder Sporting, e dois do FC Porto, com os 'leões' a jogarem no sábado na casa do Rio Ave (18:00) e os 'dragões' no domingo no terreno do Gil Vicente (20:30).

A jornada antecede o regresso na próxima semana dos compromissos europeus, em que o Benfica recebe o FC Barcelona na terça-feira, e o Sporting visita o Leipzig na quarta-feira, ambos em jogos da sétima e penúltima jornada da fase de Liga da Liga dos Campeões.

Programa da 18.ª jornada:

- Sexta-feira, 17 jan:

Benfica - Famalicão, 20:15.

- Sábado, 18 jan 2025:

Santa Clara - Estoril Praia, 14:30 locais (15:30 em Lisboa).

Rio Ave - Sporting, 18:00.

Vitória de Guimarães - Arouca, 20:30.

- Domingo, 19 jan:

Moreirense - Farense, 15:30.

Nacional - AVS, 15:30.

Estrela da Amadora - Sporting de Braga, 18:00.

Gil Vicente - FC Porto, 20:30.

- Segunda-feira, 20 jan:

Boavista - Casa Pia, 20:15.