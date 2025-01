'Hat-trick' de Diallo na reviravolta épica do United de Amorim com o Southampton

O Manchester United, de Ruben Amorim, esteve hoje muito perto da quarta derrota consecutiva em casa na Liga inglesa de futebol, perante o Southampton, mas, do 'nada', um 'hat-trick' do marfinense Amad Diallo transformou um 0-1 num 3-1.

Depois de desaires com Nottingham Forest (2-3), Bournemouth (0-3) e Newcastle (0-2), o lanterna-vermelha ameaçou fazer o mesmo na 21.ª jornada, ao adiantar-se aos 42 minutos, através de um autogolo do ex-'leão' Ugarte, após um canto de Mateus Fernandes, e aguentar-se até aos 10 minutos finais.

O Southampton teve oportunidades para alargar a vantagem, sobretudo na primeira parte, mas o United também poderia ter chegado à igualdade, na segunda, nomeadamente pelo brasileiro Antony, num falhanço incrível, aos 59 minutos, e por Bruno Fernandes, num 'chapéu' que esbarrou em Ramsdale, aos 79.

A vitória do lanterna-vermelha em pleno Old Trafford parecia iminente, mas, nos últimos 10 minutos, emergiu o marfinense Diallo, que, após um ressalto feliz, ficou isolado e logrou, finalmente, o primeiro tento dos anfitriões, aos 82.

Com os 90 minutos regulamentares a esgotarem-se, o 16 do United furou pela direita, colocou no recém-entrado dinamarquês Christian Eriksen, que 'picou' a bola sobre a defesa contrária e devolveu ao marfinense, para o 'bis' e a reviravolta.

A 'loucura' instalou-se em Old Trafford, que já não se recordava das tardes e noites de épicas recuperações sobre o final, e, aos 90+4 minutos, Diallo ainda logrou o primeiro 'hat-trick' da carreira, após 'brinde' da defesa contrária.

Com este triunfo, o primeiro desde o 2-1, em 15 de dezembro, no reduto do vizinho City -- seguiram-se dois empates e quatro derrotas em todas as provas -, o United passou a somar 26 pontos, subindo a um ainda 'desprestigiante' 12.º lugar.

Por seu lado, o Southampton ainda sonhou com um triunfo que não alcança na prova desde o 1-0 ao Everton de 02 de novembro, mas acabou sem pontos, mantendo-se bem no fundo da tabela, com seis, a oito do Leicester, penúltimo colocado.

Bruno Fernandes atuou os 90 minutos no United, privado do castigado Diogo Dalot, enquanto Mateus Fernandes foi titular nos forasteiros, saindo aos 73 minutos, já 'amarelado'.

No outro encontro do dia, o Brighton venceu por 2-0 no reduto do aflito Ipswich e saltou para o nono lugar, ultrapassando o Fulham, de Marco Silva, que na terça-feira perdeu por 3-2 no reduto do West Ham.

Depois de uma primeira parte sem golos, o japonês Kaoru Mitoma, aos 59 minutos, e o suplente francês Georginio Rutter, aos 82, apontaram os tentos dos forasteiros, que passaram a somar 31 pontos, contra 16 do Ipswich, 18.º e antepenúltimo.

A Premier League é liderada pelo Liverpool, com 47 pontos, e um jogo em atraso, contra 43 do Arsenal e 41 do Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo, que na terça-feira empatou 1-1 na receção aos 'reds'.