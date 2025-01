Portugal vence Brasil e garante lugar na segunda fase de grupos no Mundial de Andebol

A seleção portuguesa de andebol garantiu hoje o apuramento para a segunda fase do Mundial, ao vencer o Brasil por 30-26, em encontro da segunda jornada do Grupo E, disputado em Oslo.

Depois do triunfo face aos Estados Unidos por 30-21, a formação das 'quinas', que ao intervalo perdia por três golos (12-15), bateu o conjunto que na ronda inaugural tinha surpreendido a coanfitriã Noruega (29-26).

Na terceira ronda, marcada para domingo, o 'sete' de Paulo Jorge Pereira, que soma quatro pontos, contra dois do Brasil, mede forças com a Noruega, que defronta ainda hoje os Estados Unidos, num embate entre dois conjuntos ainda a zero.

Os três primeiros de cada agrupamento seguem para a segunda fase de grupos, com os pontos conseguidos nos jogos com os outros apurados.