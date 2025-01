Precisamos do seu regresso!

Os cuidados de saúde na Região Autónoma da Madeira enfrentam desafios sérios e necessitam de melhorar a sua oferta! O SESARAM carece de algumas especialidades médicas, capacitadas para responder às demandas dos Madeirenses e Portossantenses. Uma delas é a Estomatologia! Esta especialidade médica, que já esteve presente nos hospitais da região, é essencial para garantir o bem-estar e saúde da nossa população!

Para quem não conhece, a Estomatologia vai mais além do tratamento das doenças dos dentes. Esta especialidade tem uma forte componente médica e cirúrgica, com atuação em áreas como mal-formações dento-faciais, tais como as fendas lábio-palatinas; cancro da boca; doenças da articulação temporomandibular; doenças que afetam os maxilares; doenças das glândulas salivares e tecidos moles da boca (como ulceras, vesículas, manchas… na língua, bochecha, etc.); traumas; e outras muitas condições complexas que afetam a saúde geral dos indivíduos.

Atualmente, muitos Portossantenses e Madeirenses necessitam de voar até ao rectângulo continental para se consultarem e tratarem com um estomatologista, o que não só gera desconforto para o doente, mas acima de tudo, poderá atrasar cuidados essenciais e diferenciados.

Com a construção do novo hospital, é necessário que sejam criadas todas as condições para a integração da Estomatologia… Para que haja um serviço robusto e plenamente capacitado em ajudar, servir e garantir que a população da Madeira e Porto Santo recebe cuidados diferenciados e de qualidade, sem precisar sair do arquipélago.

Ao promover a Estomatologia, não estamos apenas a cuidar da saúde oral! Estamos a investir na saúde geral da nossa comunidade! Aumentar a oferta e diferenciação dos cuidados de saúde na região contribui para um melhor futuro, saudável e são, para todos os Madeirenses e Portossantenses. Reforça igualmente o nosso estatuto de autonomia face ao continente.

É hora de fazer a diferença na saúde da nossa região! Necessitamos de garantir que todos têm acesso a cuidados de saúde de qualidade, sem ter de ir ao continente. Com a construção deste novo hospital, o SESARAM necessita de se capacitar e aumentar a sua oferta, com a criação de mais serviços diferenciados. Necessita de conseguir responder às reais necessidades dos Portossantenses e Madeirenses! A saúde da boca é uma parte vital da saúde global, e cuidar dela deve ser uma prioridade! A entrada de especialidades como a Estomatologia, é fundamental para tal.