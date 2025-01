A poucas horas do início do encontro no recinto do Hazena knyzvart, as andebolistas do Madeira Andebol SAD reuniram-se com a sua equipa técnica para ultimarem estratégias para logo às 16 horas, uma hora menos na Madeira.

As checas partem em vantagem por 34-33. Para que o Madeira Andebol SAD siga em frente terá de vencer por duas bolas ou mais. Se ganhar por uma bola, haverá lugar à marcação de livre de sete metros.