Madeira SAD perde no jogo de estreia dos ‘oitavos’ da Taça Europeia de andebol feminino

O Madeira Andebol SAD não teve a sua melhor estreia nos jogos dos oitavos-de-final da Taça Europeia EHF (EHF European Cup) ao perder esta tarde, no Pavilhão do Funchal diante da equipa checa o Házená Kynzvart por 33-34.

Naquele que foi o jogo da primeira mão desta eliminatória – a segunda ter lugar já no próximo sábado na Chéquia – as madeirenses não estiveram ao seu melhor nível nos primeiros 30 minutos, indo para o intervalo a perder por 14-19. Já no segundo tempo o conjunto orientado por Sandra Martins Fernandes esteve muito melhor quer no capítulo defensivo quer em termos de ataque e discutiu o resultado até ao último segundo.

À entrada para o derradeiro minuto registava-se um empate a 33 bolas, mas as checas viriam a marcar por mais uma ocasião conseguindo assim ir para o jogo da segunda mão com uma vantagem no marcador, por apenas um golo (33-34).

De referir que nos últimos 30 minutos do encontro o Madeira Andebol SAD venceu o 'parcial' por 19-15.