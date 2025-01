'Estrelas' do andebol luso marcam presença no Clinic de treinadores

A Associação de Andebol da Madeira (AAM) volta a organizar o seu clinic de treinadores, que em 2025 acontece já entre os dias 24 e 26 de Janeiro no Funchal.

Aquela que é a 31.ª edição do evento conta com três prelectores de reconhecida qualidade, e ligados a equipas e selecções nacionais da modalidade.

O ex-jogador internacional, com mais de 250 jogos por Portugal, Carlos Resende e treinador de nível 4 EHF Master Coach, e treinador de várias equipas seniores é um dos convidados na edição deste ano.

A ele junta-se o actual seleccionador nacional da equipa A feminina e coordenador das selecções nacionais femininas, sendo treinador de nível 4 EHF Pro Master Coach e ainda membro de Prelectores da IHF, bem como Sofia Osório, actual selecionadora lusa da equipa de sub-15 feminina, técnica das seniores do Gil Eanes e que detém o nível 4 EHF Pro Master Coach.

De referir que Carlos Resende irá abordar oa temática “Ensino do Jogo Coletivo”, enquanto José António Silva, vai falar da “Preparação Técnico Táctica Individual Defensiva. Sofia Osório será responsável por abordar o “Treino Condicional nas Jovens Andebolistas.

No domingo, haverá uma mesa redonda/debate com a presença dos oradores e tendo como moderador, o diretor técnico regional da AAM, Duarte Freitas.

"Mais uma boa oportunidade para os diversos treinadores da Região e os demais agentes da modalidade poderem assistir a temas interessantes para o desenvolvimento do andebol regional e para uma troca de ideias com vista a um futuro mais risonho da modalidade", adianta a AAM no seu site oficial.

Inscrições já aberta na AAM

De salientar que as inscrições para o 31.ª Clinic de treinadores estão já abertas online e têm um custo de participação de 20 euros.