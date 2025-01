Madeira Andebol SAD já está na Chéquia

A comitiva do Madeira Andebol SAD chegou há pouco ao aeroporto Václav Havel em Praga. Uma longa viagem que decorreu sem qualquer problema.

Segue-se agora uma nova viagem, desta feita de autocarro entre a capital checa e a cidade de Lazne Kynzvart, local onde jogar a formação do Házená Kynzvart.

Amanhã está agendado o treino de adaptação no D-Produkt Arena, local onde irá se disputar o jogo da segunda mão dos oitavos-de-final da Taça Europeia EHF (EHF European Cup) em andebol feminino, e que está agendado para sábado às 16 horas locais (15 horas na Madeira)

De referir que no encontro da primeira mão, disputado no Funchal as checas venceram por 34-33.