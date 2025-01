Funchal homenageia Madeira Andebol SAD

A Câmara Municipal do Funchal homenageou, esta terça-feira, no Salão Nobre, a equipa Madeira Andebol SAD pela conquista da Supertaça de Andebol Feminino de Portugal 2024, alcançada pela 22.ª vez.

Na cerimónia estiveram presentes a presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, a vereadora responsável pelo pelouro do Desporto, Helena Leal, o presidente do Madeira SAD, Ricardo Pestana, e o presidente da Associação de Andebol da Madeira, Bernardo Vasconcelos.

Na ocasião, a autarca felicitou as atletas pela obtenção do 53.º título nacional e respectiva conquista da 22.ª Supertaça, destacando o feito histórico alcançado pelo clube. Anunciou que o município, como forma de reconhecimento pelo mérito desportivo da equipa, irá deliberar um voto de louvor, a ser submetido para aprovação na próxima reunião de Câmara. O voto de louvor sublinhará o caráter do clube, que tem representado o andebol feminino português ao mais alto nível na Europa, relembrando ainda os feitos notáveis: 14 campeonatos nacionais, 20 Taças de Portugal e 22 Supertaças.

A presidente sublinhou a aposta “fundamental” da autarquia no desenvolvimento do desporto e apoio às modalidades locais. “Desde que tomámos posse, em 2021, que a modalidade do andebol passou a receber um apoio directo, nomeadamente através da Associação de Andebol da Madeira. Além disso, organizámos a final desta Supertaça feminina, que decorreu no Funchal, na qual foi alocado um valor de 7 mil euros, acompanhado de uma campanha publicitária no valor de 5 mil euros, sob o lema ‘Juntos no Desporto sem Drogas’”, afirmou.

A edil recordou ainda a crescente aposta nos apoios às entidades desportivas no actual mandato, frisando que “triplicámos o valor destinado a estas instituições, atingindo agora 1 milhão e 300 mil euros, e criámos o programa Jovem Atleta.”

Para Cristina Pedra, o desporto desempenha um papel crucial na formação dos jovens. “Consideramos que estar no desporto, seja qual for a modalidade, é uma forma de afastar os nossos jovens de caminhos desviantes. O importante é promover uma mente saudável, um corpo treinado e resiliência emocional, ferramentas fundamentais para lidar com momentos de stress, vulnerabilidade emocional, vitórias e derrotas” asseverou.

A concluir, afirmando que “a nossa maior vitória é criar estilos de vida saudáveis, onde prevaleça o espírito de grupo, para que, em união, possamos prosperar e avançar”.