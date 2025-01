Metz anuncia contratação da guarda-redes do Házená adversário do Madeira SAD

A guarda-redes internacional pela Chéquia Sabrina Novotná, andebolista que os madeirenses irão poder ver evoluir no próximo Sábado no Pavilhão do Funchal, frente ao Madeira Andebol SAD, em jogo dos oitavos de final, 1.ª mão, da EHF European Cup, frente ao Házená Kynzvart, foi hoje anunciada como novo reforço do Metz de França a partir da próxima época até 2027. Relembre-se que esta foi um das jogadoras em destaque no último Campeonato da Europa.