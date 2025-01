PAN considera “positiva” a data das eleições

O PAN, através de Válter Ramos, considera “positiva” a decisão do presidente da República de convocar eleições Regionais antecipadas para o primeiro domingo da Primavera.

“A dissolução da Assembleia Legislativa Regional, assim como a convocação de eleições [Regionais] antecipadas era expectável tendo em conta que foi isso que os partidos foram informar ao senhor presidente da República aquando das suas idas a Belém”, começou por salientar. Como tal, “a data de 23 de Março, na visão do PAN, é positiva, tendo em conta que dá aqui alguma margem temporal para os partidos se reorganizarem, assim como, o facto de não coincidirem com a semana festiva do Carnaval”, destaca.

Uma vez que está clarificada a questão das eleições antecipadas pedidas por todos os partidos, “neste sentido, pedimos a mobilização de todos os madeirenses e porto-santenses para estas eleições, pois vivemos num momento de instabilidade política e a mudança é necessária para a nossa Região”, defende. “Pedimos ainda responsabilidade e sentido de ética a todos os partidos políticos para que não haja uma manipulação de informação, como temos vindo a assistir, infelizmente, relativamente às questões de uma não aprovação do Orçamento, e neste sentido, é importante que os partidos concentrem-se em apresentar soluções e medidas e não com um discurso de manipulação e de vitimização”, apela. Válter Ramos assegura que “o PAN está preparado para ir a eleições e nos próximos dias e nas próximas semanas iremos estar em contacto com a população, transmitindo aquilo que são as nossas ideias e que achamos que sejam as soluções para os problemas de todos os madeirenses e porto-santenses, até por que acreditamos que a Madeira merece mais e melhor”, conclui.