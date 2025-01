Albuquerque reage à decisão do Conselho de Estado quando chegar à Madeira

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, optou por adiar a sua reacção oficial à decisão do Conselho de Estado, que culminou na marcação de eleições regionais para o próximo dia 23 de Março, até regressar à Região, que acontecerá pouco depois das 20 horas.

A decisão de dissolver a Assembleia Legislativa da Madeira foi formalizada após o Conselho de Estado, convocado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ter dado parecer favorável à medida. A marcação das eleições regionais, que ocorrerão em menos de um ano após o último ato eleitoral, surge como resposta à crise política desencadeada pela aprovação de uma moção de censura ao Governo Regional no final de 2024.

Embora Albuquerque tenha optado por não emitir comentários imediatos, fontes próximas do executivo regional indicam que a dissolução da Assembleia e a consequente convocação de eleições representam uma oportunidade para reafirmar a confiança no projecto político liderado pelo PSD na Madeira.

A marcação das eleições para 23 de Março foi anunciada pelo Presidência da República, após reuniões com líderes partidários e o parecer do Conselho de Estado. A decisão ocorre em consonância com o consenso entre os partidos com representação parlamentar, que defenderam a necessidade de um novo acto eleitoral para resolver a crise política instalada.

Com este calendário, os partidos políticos madeirenses terão pouco mais de dois meses para preparar as suas campanhas e apresentar as suas propostas ao eleitorado. A disputa promete ser aguerrida com a oposição tentando consolidar os ganhos obtidos no último processo político, enquanto o PSD tentará recuperar terreno e renovar a sua posição de liderança no arquipélago.

O regresso de Miguel Albuquerque à Madeira será acompanhado com atenção, uma vez que a sua reacção definirá o tom da preparação para as eleições. A decisão do Conselho de Estado e do Presidente da República insere-se num quadro político delicado. Até lá, a expectativa gira em torno das palavras de Albuquerque.