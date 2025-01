Data "ideal" para eleições antecipadas é a 16 de Março

O presidente do Governo Regional vai amanhã a Belém para estar presente no Conselho de Estado convocado por Marcelo Rebelo de Sousa, expectante que o presidente da República marque eleições Regionais para 16 de Março.

"A expectativa é que o presidente da República no quadro daquilo que é os prazos constitucionais, que são os 55 dias, que faça a dissolução do Parlamento [da Madeira] e marque as eleições dentro desse prazo", para reafirmar que "a data ideal seria o 16 de Março.

Em declarações à margem de inauguração de armazém de empresa na Zona Franca Industrial da Madeira, no Caniçal, Miguel Albuquerque considera que a não se confirmar eleições Regionais antecipadas em Março, não haverá justificação aceitável, recusando cenário de eleições mais adiante.

Com todos os partidos com assento no Parlamento da Madeira a pedirem eleições Regionais antecipadas, o presidente da República convocou Conselho de Estado para esta sexta-feira, 17 de Janeiro, abrindo, assim, a possibilidade de marcar eleição da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira (ALRAM) para 16 de Março.

Marcelo Rebelo de Sousa vai ouvir os conselheiros (18, entre os quais o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque) de Estado sobre a crise política na Madeira, o que lhe permite dissolver a ALRAM e marcar eleições antecipadas, previsivelmente a acontecerem no final do Inverno, início da Primavera.

Reforça que "é muito prejudicial para a Região estarmos numa situação de governo de gestão em duodécimos sem Orçamento".