Marcelo rejeita data de 9 de Março para as eleições antecipadas

O Presidente da República convocou o Conselho de Estado para 17 de Janeiro, depois de ter ouvido os partidos representados na Assembleia Legislativa Regional da Madeira, na sequência da moção de censura ao Governo Regional.

Uma data que, desde logo, afasta a possibilidade de realizar eleições a 9 de Março, como pretendia a maioria dos partidos.

A lei eleitoral obriga a uma antecedência mínima de 55 dias em relação à data das eleições (artigo 19.º da lei eleitoral). Por isso mesmo, a data de 9 de Março, a preferida dos partido fica descartada.

Se decidir dissolver o parlamento regional logo após a reunião do Conselho de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa ainda poderá marcar as eleições para o dia 16 de Março. Se atrasar um pouco a decisão, as eleições podem ser no dia 23.