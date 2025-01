Cafôfo considera data "razoável" e apela à mobilização dos madeirenses

Paulo Cafôfo reagiu há instantes à marcação das eleições regionais antecipadas na Madeira para 23 de Março, considerando a data "razoável" e alinhada com as previsões e os prazos legais. Em declarações ao DIÁRIO, o líder dos socialistas destacou a "necessidade de normalizar a vida política e governativa na Região" e reiterou que o partido está pronto para assumir um papel central no próximo governo.

"Com o PS haverá estabilidade e compromisso. É nessa estabilidade e compromisso que vamos empenhar-nos, mobilizar-nos e dar as soluções que a Região precisa", afirmou. O socialista enfatizou que o PS não se posiciona como "um partido de protesto, mas como uma força política capaz de apresentar soluções concretas para os desafios que a Madeira enfrentará".

Destacou ainda que os madeirenses esperam acções concretas e uma liderança capaz de atender às necessidades da população, algo que, segundo o partido, o PSD tem falhado em garantir. "A esperança baseia-se na capacidade que tivemos de resolver as necessidades dos madeirenses, algo que o PSD não tem sabido fazer", reforçou.

Relativamente ao impacto das eleições internas do partido, que estão em curso, garantiu que o calendário foi definido antecipadamente para evitar sobreposições com o processo eleitoral regional. "Os prazos foram estabelecidos com o pressuposto de não colidir com as eleições regionais antecipadas. Aliás, as eleições internas servirão para mobilizar e criar uma dinâmica interna que terá um efeito externo na onda de mudança que queremos criar para oferecer uma nova solução governativa", explicou.

O líder socialista apelou ainda aos eleitores para que deem ao partido a força necessária para liderar a mudança na Madeira. "Não há nenhuma solução governativa que não passe pelo PS", sublinhou, destacando que a estabilidade e o compromisso são os pilares da sua proposta para a Região.

Com pouco mais de dois meses até ao acto eleitoral, o PS promete empenhar-se numa campanha que priorize as soluções para os problemas da Madeira, apostando na mobilização e na confiança dos eleitores para consolidar o seu papel como alternativa ao actual governo liderado pelo PSD.