Data “perfeitamente adequada”, enaltece a IL

Gonçalo Maia Camelo, líder regional da Iniciativa Liberal concorda, em absoluto, com a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa de convocar eleições Regionais antecipadas para 23 de Março próximo.

“A data de 23 de Março parece-me perfeitamente adequada, por dois motivos: Permite que a campanha eleitoral não decorra durante o período do Carnaval, o que, tendo em conta que a mesma deve ser um momento sério e de esclarecimento dos eleitores, se afigura como a solução mais acertada. E permite que os partidos se possam adaptar à revisão da lei eleitoral da RAM hoje aprovada na Assembleia da República de forma adequada, promovendo e introduzindo as alterações que se mostrem devidas. Por isso, concordo, em absoluto, com a decisão do Sr. Presidente da República”.