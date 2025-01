Direita remete audições sobre incêndios para depois do Conselho de Estado

Realizou-se esta manhã a 15.ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o ‘Apuramento de responsabilidades políticas no combate aos incêndios ocorridos entre o dia 14 e 26 de Agosto’, tendo sido decidido, após proposta do PSD, aguardar pela decisão do Presidente da República, que reúne o Conselho de Estado do próximo dia 17 de Janeiro. Só depois disso fará então a comissão o agendamento das audições que faltam realizar.

A Comissão, presidida por Sancha Campanella, do Partido Socialista, pretende ainda ouvir outras onze entidades sobre os fogos que assolaram a Madeira no Verão passado. O PSD entendeu que faz mais sentido um compasso de espera pela decisão do Conselho de Estado para dar continuidade ao agendamento das audições e assim propôs, tendo a proposta sido subscrita pelo Chega e pelo CDS-PP o O PS, o JPP e o PAN votaram contra por entenderem que as audições podiam prosseguir. Nuno Morna, deputado único da Iniciativa Liberal abasteve-se, mas manteve a proposta de visita ao local onde teve origem o incêndio de Agosto do ano passado.

A reunião serviu ainda para aprovação das actar, o que aconteceu por unanimidade, depois de aceitar a correcção de erros de escrita na acta 3, e 5 e da ausência do sentido de voto do PAN nesta última.