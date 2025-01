Montenegro participa de forma remota no Conselho de Estado sobre a Madeira

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, vai participar, de forma remota, no Conselho de Estado agendado para esta sexta-feira, convocado por Marcelo Rebelo de Sousa, para discutir a situação política da Madeira.

A informação foi avançada pelo jornal online Observador e confirmada à Lusa por fonte do gabinete de Luís Montenegro.

De acordo com a mesma fonte, em articulação com o presidente da República, Luís Montenegro participará, por via remota, no Conselho de Estado de sexta-feira convocado por Marcelo Rebelo de Sousa, depois de ter ouvido a 7 de Janeiro os partidos representados na Assembleia Legislativa Regional da Madeira, na sequência da moção de censura ao Governo Regional. Em causa está a participação do primeiro-ministro na reunião de alto nível do Partido Popular Europeu (PPE) em Berlim, que irá acontecer tanto na sexta-feira como no sábado.

"Na sequência da audição dos partidos políticos representados na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, o Presidente da República decidiu convocar, nos termos constitucionais, o Conselho de Estado para o dia 17 de janeiro, pelas 15 horas, para o efeito de pronúncia nos termos do artigo 145.º, alínea a), da Constituição", lê-se numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet.

Nos termos do artigo 133.º, alínea j), da Constituição da República, o Presidente da República pode "dissolver as Assembleias Legislativas das regiões autónomas, ouvidos o Conselho de Estado e os partidos nelas representados". O artigo 145.º, alínea a), estabelece que compete ao Conselho de Estado "pronunciar-se sobre a dissolução da Assembleia da República e das Assembleias Legislativas das regiões autónomas".