Albuquerque desconhece decisão do Conselho de Jurisdição

“Não faço ideia nenhuma porque não faço parte do Conselho de Jurisdição [do PSD-M]”. Esta foi a resposta do presidente dos social-democratas sobre se já sabia antecipadamente qual a decisão que o órgão liderado por Rui Abreu irá tomar quando esta tarde, às 17 horas, analisar sobre eventuais irregularidades resultantes do pedido de convocação de um congresso electivo solicitado por Manuel António Correia.

E o busílis da questão poderá estar precisamente no termo “electivo”, o que para destacados militantes não existe essa terminologia consagrada, ao contrário do que sucede nos estatutos da estrutura juvenil, JSD-M.

Precisamente, Miguel Albuquerque continua a insistir que “não há espaço para a realização de uma sessão magna dos social-democratas e refuta que com essas declarações esteja a condicionar os órgãos do partido.

“Quem decide se há ou não congresso não é o Conselho de Jurisdição, é o Conselho Regional do partido”, expressou esta tarde à margem de uma visita que efectuou à construção do campo de golfe da Ponta do Pargo.

Albuquerque voltou a reafirmar que sem orçamento regional aprovado não sabe como é que se faz lançamento de concurso público, o que contraria vozes que defendem ser possível desde que seja justificado o interesse público