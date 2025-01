A Galeria Anjos Teixeira promove, no Funchal, nomeadamente na Rua João de Deus, no próxima dia 17 de Janeiro, pelas 18h00, a iniciativa À conversa com...o escultor Ricardo Velosa sobre os presépios na obra do Mestre Anjos Teixeira.

"Esta proposta de diálogo da galeria corresponde ao encerramento da exposição sobre o presépio de Anjos Teixeira", revela à imprensa.