Calheta aposta na preservação cultural com apoio à revista 'AOESTE'

Foi apresentado, esta manhã, no Salão Nobre da Câmara Municipal da Calheta, o terceiro volume da Revista Científica e Cultural 'AOESTE', uma iniciativa do CEDECS - Centro de Estudos e Desenvolvimento de Educação, Cultura e Social, com o apoio da Câmara Municipal da Calheta.

O presidente da autarquia, Carlos Teles, destacou o trabalho exemplar realizado pelo CEDECS, com vista à preservação e divulgação da cultura do nosso concelho e de toda a Região. Na sua intervenção, enalteceu o vasto património existente no concelho da Calheta e reconheceu, por outro lado, a necessidade de intervenção, preservação e conservação de alguns espaços emblemáticos, como o Solar da Piedade, no Jardim do Mar, a Fábrica da Manteiga, na Fajã da Ovelha, entre outros.

“É importante preservar o Património e isso cabe a todos nós”, sublinhou, defendendo um esforço conjunto entre entidades públicas e privadas. Carlos Teles, que se fazia acompanhar da vice-presidente Doroteia Leça, com o pelouro da Cultura, aproveitou a oportunidade para elogiar o papel fundamental dos emigrantes no desenvolvimento do concelho, que atualmente é um destino turístico de grande procura.

Eugénio Perregil, presidente do CEDECS, explicou que o principal objectivo deste projecto é contribuir para fomentar o conhecimento, promover a reflexão e divulgar os aspetos culturais da zona oeste da Madeira, nomeadamente nos concelhos da Calheta, Ponta do Sol e Ribeira Brava. Segundo Perregil, a revista oferece um espaço de debate e partilha de ideias aberto a todos os interessados em colaborar na preservação e valorização desta área geográfica. Esta edição conta com contributos de Daniela Moura, Eberhard Axel Wilhelm, João Lizardo, Manuela Pereira, Nelson Veríssimo, Nulita Andrade, Ricardo Caldeira e Rita Rodrigues.

Isabel Gouveia, professora destacada no CEDECS, destacou a riqueza temática da revista, que reúne contributos de diversas áreas do saber, incluindo Património, Arqueologia, Artesanato, Educação ao Longo da Vida, Romance Policial e o Papel Feminino na Vida Económica e Social.

Bernardo Vasconcelos, director do Centro Cultural John dos Passos, realçou que “cada página desta revista proporciona uma surpresa”, tornando-se uma oportunidade única para descobrir e redescobrir a cultura e o património da zona oeste, cativando tanto residentes quanto visitantes.

Ficamos a saber, de resto, que o lançamento do 4.º volume da revista 'AOESTE' está previsto para setembro deste ano. De acordo com Eugénio Perregil, esta próxima edição será uma “justa homenagem” ao presidente Carlos Teles, que se encontra na reta final do seu último mandato. O trabalho de investigação incidirá na vertente da emigração, com particular foco nas diversas comunidades que visitou no decorrer das suas funções enquanto autarca.