Tripulantes da TAP alegadamente alcoolizados terão agredido polícias no Funchal

Uma notícia avançada pelo Correio da Manhã dá conta a Polícia de Segurança Pública terá sido chamada para travar uma rixa num estabelecimento no Funchal, em que estavam envolvidos três comissários de bordo, com 32, 35 e 45 anos, da companhia aérea portuguesa TAP, que estavam alegadamente alcoolizados.

A mesma fonte refere que os indivíduos ainda agrediram agentes da PSP.

Os comissários de bordo - duas mulheres e um homem - que estavam a causar distúrbios, recusam, ainda, fornecer as suas identificações aos agentes de autoridade.

O artigo diz que o homem terá empurrado um polícia e desferido "vários pontapés na direcção do agente".

As duas comissárias envolveram-se também no ataque, agarrando e puxando "os agentes pelo pescoço e roupa para os afastarem do outro homem [comissário de bordo]".

Os envolvidos acabaram detidos.