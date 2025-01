Joe Berardo e Cristiano Ronaldo em destaque na imprensa nacional

Bom dia. O empresário madeirense Joe Berardo continua a fazer capas nos jornais nacionais. Quem não é surpresa é Cristiano Ronaldo, que à beira de fazer 40 anos, continua a trilha dos recordes... Entre tantos temas nacionais e mundiais na maioria da imprensa nacional, geralistas e especializada, não faltam histórias para ler nesta sexta-feira, 10 de Janeiro de 2025.

No semanário Expresso:

- "Ferro Rodrigues desafia Pedro Nuno a fazer primárias para Belém"

- "Linha SNS 24 não pôs travão às 'falsas urgências'"

- "Fundos de investimento imobiliário com retorno histórico"

- "Marcelo e Governo hesitam em ir a Moçambique"

- "Administrador do Novo Banco vigiado durante três meses"

- "De coletor de moedas a sapateiro: as novas e velhas profissões"

- "MP acusa deputado guineense de tráfico de droga"

- "Imigrantes sem-abrigo pedem ajuda para regressar"

- "'Estou farta de te ver sentado no sofá': Costa Neves, o novo secretário-geral do Governo"

- "Como Musk está a montar um 'golpe tecnológico' contra a Europa"

- "0 Expresso faz 52 anos"

- "IVG: PSD vota contra tudo"

- "Obras na Portela em risco"

- "Juíza refunda INEM"

No semanário Nascer do Sol:

- "Maioria da Igreja recusa amnistia de Américo Aguiar"

- "'Tenho receio de ser assassinado, mas confio no Estado português' - André Ventura"

- "'Não' é sim, AD e Chega juntam votos para chumbar aborto no Parlamento"

- "CEO da Galp. 'É uma intromissão da moral pública numa relação privada'"

- "Partidos. As mulheres que mandam nas 'jotas'"

- "Lei dos solos. Portugal artificializa 6,5 hectares por dia"

- "Administração pública. O futuro é digital?"

- "Angola. João Lourenço tenta perpetuar-se no poder"

- "Patrice Trovoada. 'O Presidente da República agiu como líder da oposição'"

- "Alqueva: Estado já arrecadou mais de três mil milhões de euros"

- "Luz. Uma tragédia chamada Síria"

No Correio da Manhã:

- "Berardo em risco de ser despejado de casa de luxo. Tribunal autoriza CGD a ficar com habitações"

- "Lei safa jovem que matou rival em 'shopping'"

- "Benfica. Schjelderup cancela ida ao mercado"

- "Sporting. Rui Silva entra e Kovaceciv sai"

- "FC Porto. Dragão sonha com liderança isolada"

- "Crime no Barreiro. Degola a mulher à frente dos filhos menores"

- "Fogo em Los Angeles. Chamas devoram mansões de famosos"

- "Jovem de Tavira. 'Chamei o 112 e disse que matei o meu pai'"

- "Em fevereiro. 387 professores vão para a reforma"

- "SNS. Centros de Saúde privados com 41 interessados"

No Público:

- "Governo deixa cair renda acessível como regra para converter solos"

- "Los Angeles. Incêndios fazem cinco mortos e destroem mais de 2000 casas"

- "Parlamento contorna as próprias regras e afinal vai separar mais duas dezenas de freguesias"

- "Violência doméstica. Mulher morta pelo marido já tinha feito queixa à PSP"

- "Venezuela. Antes da posse de Maduro, a ribalta foi de María Corina"

- "Cinema. Vemo-lo todos os dias, nada sabemos dele: 'A história de Souleymane', imigrante, estafeta"

- "Natalidade. 'Teste do pezinho': 2024 terminou com menos 1133 bebés testados, após dois anos a crescer"

No Jornal de Notícias:

- "Natalidade volta a descer depois de dois anos a subir"

- "Mar de chamas na Califórnia. Fogos, que fizeram cinco vítimas mortais, devoram mansões de famosos em Los Angeles"

- "Almirante Gouveia e Melo comanda corrida a Belém [sondagem]"

- "Barreiro. Degolada à frente dos filhos por pedir o divórcio"

- "Exército. Inês Pereira é a primeira portuguesa a liderar força da NATO"

- "Território. Mais 19 freguesias querem a independência. Lista sujeita à aprovação dos deputados já tem 296"

- "Grande Porto. Autarcas de saída com futuro incerto"

- "Moçambique. Tumultos e três mortes no regresso de Mondlane ao país"

- "Venezuela. Tensão aumenta no dia da posse de Maduro"

- "Pinto da Costa. Estado de saúde impede presença no tribunal"

- "Sporting. Rui Silva vai assinar contrato até 2028"

No Diário de Notícias:

- "Portugal teve 112 homicídios em 2024, o número mais alto da última década"

- "Marcelo Rebelo de Sousa ao DN. 'A pobreza estrutural persiste e continuamos mal colocados na Europa'"

- "João Moreira Rato, presidente do IPCJ. 'Temos de ter mecanismos que protejam os subordinados dos líderes'"

- "Prata Roque [candidato à liderança da Federação da Área Urbana de Lisboa do PS]. 'Não diria que até o Mickey venceria Moedas, mas seria incompreensível que o PS não ganhasse Lisboa'"

- "Venezuela. Corina Machado detida após desafiar Maduro na véspera da tomada de posse"

- "Tensão pós-eleitoral. Mondlane regressa a Moçambique e diz ser 'o presidente eleito pelo povo'"

No Negócios:

- "Banca contra nova taxa para a Segurança Social"

- "Entrevista Roberto Gaspar. 'A Autoeuropa pode ter de baixar a produção'. Líder da ANECRA avisa que metas de emissões da UE ameaçam fábrica da Volkswagen"

- "Brisa negoceia compensação pelos SUV serem classe 1"

- "Obras urgentes no aeroporto da Portela arriscam atraso"

- "Fundos que apostam na bitcoin fazem sombra ao ouro"

- "IRS jovem. Recibos verdes não beneficiam de descida da retenção na fonte"

- "Entrevista a José Filipe Rebelo Pinto [empresário]. 'Lisboa perdeu a graça? Completamente'"

No Jornal Económico:

- "DCIAP abre inquérito à ANA e a Pinto Luz"

- "Departamento Central de Investigação e Ação Penal está a averiguar as circunstâncias que relacionam a ANA, a construção do novo aeroporto de Lisboa, que será em Alcochete, a remodelação do atual e ainda a atuação do ministro das Infraestruturas e Habitação nestes processos"

- "Carlos Brandão usou mais três bancos para depositar dinheiro vivo"

- "São Tomé e Príncipe já tem uma nova primeira-ministra, mas tensão mantém-se"

- "CoRe Capital compra 51% da Bolseira Packaging"

- "Portugueses são reis dos dividendos na bolsa nacional"

- "Arrow a um passo de comprar ativos turísticos de Troia"

- "Presidente do turismo diz que temos de ter orgulho nos imigrantes. Entrevista e reportagem no Benformoso"

- "Richard Zimler e o que aí vem com Donald Trump"

- "A despedida do político do blá blá blá [primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau]"

No A Bola:

- "Rui Silva chega hoje. Baliza do leão vai ter novo dono. Guarda-redes internacional português assina por três anos e meio. Sporting paga 3,5 milhões de euros ao Bétis, mais 1,5 por objetivos"

- "Esforço por Alberto. SAD deve ceder e pagar a pronto pelo lateral"

- "Morita falha dérbi. Quase um mês de fora com lesão muscular"

- "Di María das grandezas. Argentino cada vez mais influente no Benfica. Na meia-final da Taça da Liga fez o terceiro bis da época; tem também um 'hat trick'"

- "FC Porto. As razões que explicam a expulsão de Madureira"

- "Arábia Saudita. Ronaldo entra em 2025 a marcar"

- "A BOLA ao centro. As melhores desculpas e as mais esfarrapadas para os positivos no controlo anti-doping"

No Record:

- "Rui Silva é leão. Guarda-redes de 30 anos garantido até 2028"

- "Alberto vai a prolongamento. V. Guimarães exige 10 MEuro e Sporting não passa dos 9"

- "Benfica. Plantel aplaude Schjelderup. Exibição com o Sp. Braga agradou"

- "FC Porto. Macaco e Koehler estiveram ilegais na AG do terror"

- "Saúde de Pinto da Costa volta a agravar-se"

- "Al Nassr 3-1 Al Okhdood. Ronaldo marca"

E no O Jogo:

- "FC Porto. Galeno com fome de golo. Papel mais defensivo afastou-o das zonas de finalização, mas a mira está apontada ao Nacional"

- "Sporting. Rui Silva quase a chegar e Kovacevic pode sair"

- "Benfica. Di María alérgico a leões. Argentino nunca marcou ao clube que mais defrontou"

- "V. Guimarães. Memórias de Basaula"

- "Braga. Primeira parte como nunca se viu. Três faltas e zero remates em Leiria preocupam"

- "Internacional. Mais um recorde para Ronaldo. Único no mundo a faturar em 24 anos civis"