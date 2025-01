Concerto comentado no Centro Cultural e de Investigação do Funchal explora a história do jazz

Neste sábado, 11 de Janeiro, às 21 horas, o auditório do Centro Cultural e de Investigação do Funchal será palco de uma viagem musical com o concerto comentado 'All About Jazz History'. O evento, promovido pelo Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF), em parceria com a Associação de Jazz da Madeira Melro Preto e a Orquestra de Jazz do Funchal, oferece uma oportunidade única para explorar a evolução do jazz de forma envolvente e educativa.

Sob a batuta do maestro Carlos Azevedo e com a participação do professor Paulo Barbosa, a orquestra guiará o público através das origens do jazz e sua transformação ao longo do tempo. Cada performance será acompanhada de comentários que contextualizam as peças, ligando a música à sua relevância histórica e cultural.

Além disso, o espectáculo será enriquecido com projecções de imagens alusivas aos momentos marcantes da história do jazz, criando uma narrativa visual que complementa a música. “Queremos transportar o público no tempo, desde os clubes de Nova Orleães até aos grandes palcos internacionais”, afirma o CCIF.

Os ingressos para este concerto especial custam 10 euros e podem ser adquiridos no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, no Teatro Municipal Baltazar Dias ou online, através da plataforma Ticketline.