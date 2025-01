Revista 'Era Uma Vez' com nova edição disponível em Santa Cruz e no Caniço

As Bibliotecas Municipais de Santa Cruz e Caniço já têm disponível o novo número da revista 'Era Uma Vez'. Esta revista é criada pelo Serviço Educativo Cultura Santa Cruz através de Rafaela Fernandes e Raquel Gonçalves com o objectivo de " divertir todos e mais alguns que possam chegar atrasados".

"Quando escrito, um som é uma matéria divertida que percorre todas as letras do abecedário e que brinca com elas para fazer misturas e formar palavras divertidas, que imitam o som produzido por pessoas, animais, objetos e pela natureza. A essas palavras chamam-se onomatopeias. Parece nome de bicharoco, talvez uma centopeia que, em vez de muitas patas, tem muitas letras, todas misturadas a tropeçarem umas nas outras", indica nota à imprensa.

Sinopse

Quando escrito, um som é uma matéria divertida que percorre todas as letras do abecedário e que brinca com elas para fazer misturas e formar palavras divertidas, que imitam o som produzido por pessoas, animais, objetos e pela natureza. A essas palavras chamam-se onomatopeias. Parece nome de bicharoco, talvez uma centopeia que, em vez de muitas patas, tem muitas letras, todas misturadas a tropeçarem umas nas outras.

É difícil controlar tanta perna e tanta letra. Mas, vá lá, não pises a onomatopeia, porque produzes logo uma onomatopeia involuntária: CRUNCH!!! Sempre lhe podes atirar um beijo: CHUAC!!! SMACK!!! E fizeste mais duas onomatopeias. Não faças esse som de nojinho: ARRRGH!!!! URGH!!!! BLEC!!!! As onomatopeias são ruidosas: CATAPUM!!! mas muito limpinhas: HAHAHAHA!!!! Também não convém que lhes atires água: SPLASH!!!. As onomatopeias constipam-se com muita facilidade:

! ATCHIM!!! COF, COF!!!! GLUP!!! De tanto snifarem, tossirem e espirrarem, as onomatopeias ficam nauseadas e depois com muito sono: ZZZZZZ!!!! BLÁ, BLÁ, BLÁ: Tanta conversa, mas a onomatopeia já foi ali fazer festas ao cão: AU, AU, AU!!! Que correu atrás do gato: MIAU!!! FSSST!!! E agora passa um carro a toda a velocidade e separa o cão do gato: VRUUUUMMMM!!!! Como vês, todos produzimos onomatopeias, ou seja, sons! té tu! Diria mais: a primeira coisa que fizeste quando nasceste foi uma onomatopeia: BUUUÁÁÁ!!! E para os teus pais essa foi a mais bela onomatopeia do mundo: o teu primeiro choro. Havias depois de produzir mais uns sons não tão felizes, como a vez em que derrubaste o móvel da sala: BUM, CATAPUM!!! Ou daquela vez em que acertaste em cheio com a bola na cabeça da tua irmã: PONG!!!! PUM!!!! Mas os sons não são apenas onomatopeias, a música é um som ordenado e melodioso, a chuva a cair faz música nos telhados, o vento toca serenatas às árvores e os pássaros acompanham a melodia. E as cores? Será que têm som? Agora, vamos deixar que imagines outros sons e outras onomatopeias. Vens?