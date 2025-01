Rodrigues exalta trabalho da Santa Casa da Misericórdia da Calheta

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, marcou presença ao final da tarde desta sexta-feira, na tomada de posse dos Órgãos Sociais da Santa Casa da Misericórdia da Calheta para o quadriénio 2025-2028. Na ocasião exaltou o trabalho desenvolvido pela entidade.

"Santa Casa da Misericórdia da Calheta, é uma referência de apoio aos mais velhos e aos mais vulneráveis, vós sois obreiros de uma cultura da vida, contra uma cultura da indiferença que vai impregnando no nosso mundo. Temos uma população cada vez mais envelhecida, e por outro lado, cada vez menos crianças a nascer. Temos um grave problema de natalidade no nosso país, que tarda a ser combatido pelo Estado e pelos Governos de Portugal. É preciso apostar de forma muito forte num programa de apoio à natalidade, sob pena de vir a ter custos na nossa sociedade", disse.

Rodrigues proclamou com grande satisfação que “é com muito gosto que estou hoje aqui presente nesta casa que eu vi crescer ao longo dos últimos 30 anos, é de prestar um justo reconhecimento que é devido pelo seu excelente serviço às populações do concelho da Calheta.”

“Estou certo que é com o esforço, trabalho e dedicação de Instituições como a Santa Casa da Misericórdia da Calheta, que sabemos responder ao necessário, que é cuidar dos nossos seniores, daqueles que já deram o seu melhor à nossa sociedade”, findou.