Orquestra de Bandolins da Madeira com agenda cultural recheada neste 1.º mês do ano

A Orquestra de Bandolins da Madeira (OBM) apresenta-se neste mês de Janeiro com uma agenda cultural recheada.

Neste início de ano novo, realizará os seus concertos, às 21h00, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira (dia 8, 15 e 22 e 29).

"Estes espectáculos englobam a interpretação de um programa com arranjos do maestro Eurico Martins com direcção do maestro André Martins, de peças musicais de compositores de renome mundial como Jonhann Strauss Jr., Emil Waldteufel, Franz Liszt, Victorio Monti, Albert Ketèlbey, entre outros", revela à imprensa.



Os concertos têm uma duração de, aproximadamente, 1h10m.

Os bilhetes já se encontram disponíveis nas plataformas on-line (madeira.best/ meoblueticket/ madeira concerts) e nos locais habituais (informações pelo 291 752 173) ou no dia do espectáculo, no local do evento, a partir das 16h00.

A OBM - organização da Associação Recreio Musical União da Mocidade - é reconhecida como a orquestra de bandolins mais antiga e mais jovem da Europa, sendo dirigida pelo maestro João André Martins desde 2015.