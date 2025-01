Clube Naval da Calheta comemorou 33.º aniversário

Foi precisamente no dia 8 de Janeiro de 1992 que foi fundado o Clube Naval da Calheta, uma instituição que, ao longo dos anos, tem sido um pilar fundamental na promoção do desporto náutico no concelho mais a oeste da Ilha da Madeira.

"O Clube Naval da Calheta desde a sua fundação tem sido um exemplo de dedicação e superação, oferecendo à comunidade mais distante da capital não apenas um espaço para o desenvolvimento de práticas desportivas, mas também um ponto de encontro onde a amizade, o empenho e o espírito de entreajuda são cultivados. O trabalho árduo de todos os membros, dirigentes e atletas ao longo destes 33 anos tem sido fundamental para consolidar a nossa posição como um dos principais clubes náuticos da Madeira", pode ler-se na nota de imprensa enviada à comunicação social.

"Com a celebração deste aniversário, olhamos para o futuro com otimismo e ambição. Temos a certeza de que, com a dedicação de todos os nossos atletas, treinadores e dirigentes o Clube Naval da Calheta continuará a crescer, a inovar e a ser um exemplo de excelência no panorama desportivo da Madeira, de Portugal e Internacional.

Um novo espaço no Centro Náutico de São Lázaro e na Calheta como prenda

"O nosso Clube sempre se empenhou em oferecer os melhores recursos para os nossos atletas, criando um espaço favorável à prática de exercício físico. Por isso gostaríamos de receber como prenda o espaço no Centro Náutico de São Lázaro e o novo espaço na Calheta", acrescenta ainda.

"A obtenção desses espaços será uma forma de garantir que o nosso clube continua a crescer e a oferecer cada vez mais oportunidades para todos os que fazem parte desta instituição. Com novos espaços, poderemos não só melhorar a nossa infraestrutura, mas também expandir as nossas atividades, oferecendo aos nossos atletas um futuro ainda mais promissor bem como para termos capacidade para aumentar o nosso número de atletas e poder oferecer a mais pessoas a possibilidade de praticar canoagem um desporto que beneficia o corpo e a mente.

Neste dia, queremos também expressar o nosso profundo reconhecimento a todos os sócios, parceiros, atletas e simpatizantes que, com o seu empenho e dedicação, tornam o Clube Naval da Calheta uma instituição de referência.

Parabéns ao Clube Naval da Calheta pelos 33 anos de conquistas e que venham muitos mais."