Marco Caldeira enaltece contributo da ACAPORAMA na preservação das tradições

O director regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural enalteceu, ontem, o trabalho que tem vindo a ser feito pela ACAPORAMA no que respeita à preservação de tradições. Marco Caldeira, esteve presente, em representação da secretária regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, Rafaela Fernandes, na celebração do Dia de Reis, que se realizou, este ano pela primeira vez, na Praça do Povo.

A iniciativa 'Vamos Cantar os Reis' foi organizada pela Associação de Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira (ACAPORAMA) e foi apoiada pela Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, bem como pela Direção Regional do Turismo. No total participaram sete grupos de cantares, nomeadamente das Casas do Povo da Serra de Água, da Tabua, de Água de Pena, de Gaula, de Santa Cruz, de São Martinho, de São Roque do Faial e do Campanário.

Marco Caldeira aproveitou a oportunidade para desejar a todos os presentes e aos seus familiares um excelente ano de 2025, com saúde e prosperidade.