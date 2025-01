Na cerimónia de tomada de posse dos órgãos sociais da Santa Casa da Misericórdia da Calheta, a secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Ana Sousa, referiu que o apoio do Governo Regional, em cerca 2 milhões de euros, tem o "propósito de satisfazer diversas carências sociais e de proteger e apoiar os mais frágeis",

“Este é um legado do primado humano que a todos deve honrar, que nos toca na sensibilidade para o outro, nas suas dificuldades, nas suas fragilidades, mas também nas vitórias e superações”, sublinhou.

Durante a cerimónia que contou com o bispo do Funchal e o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, entre outras entidades, a secretária regional deixou o compromisso de que o Governo Regional continuará, através da Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, por via do Instituto de Segurança Social da Madeira, a apoiar financeiramente esta Instituição.

“Não nos cingimos à mentalidade e dos números, estamos cientes que que teremos de continuar a trabalhar em parceria, elevando a relevância das grandes e centenárias instituições, como é o caso da Santa Casa da Misericórdia da Calheta”, rematouAna Sousa.