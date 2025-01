GNR apreende 10 mil euros relacionados com o "jogo do bicho"

Esta quinta-feira, 9 de Janeiro, o Comando Territorial da Madeira da Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Posto Territorial do Funchal, identificou um homem de 70 anos, por jogo ilícito e apreendeu material relacionado com a exploração ilícita de jogos, no Funchal.

No âmbito de uma acção de fiscalização, os militares da GNR conseguiram identificar o homem que tinha na sua posse 10 mil euros em numerário e talões correspondentes a apostas relacionadas com o jogo ilícito, vulgarmente denominado por “jogo do bicho”.

Em nota enviada é explicado que da acção "resultou a apreensão do material associado à prática do ilícito e foi elaborado o respectivo auto de contraordenação, o qual será remetido à Santa da Misericórdia de Lisboa."

"A GNR relembra que a angariação de apostas sobre os números das lotarias ou dos concursos de apostas mútuas é exclusiva da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, pelo que qualquer atividade não licenciada é sancionada com coima de 500 a 3 740 euros, no caso de pessoa singular, e de 2000 a 44 890 euros, no caso de pessoa colectiva", refere.

"A GNR relembra que a dependência no jogo é reconhecida como uma patologia, sendo necessário estar alerta aos sinais que revelem a adição do jogador, pois é comum que aqueles que sofrem desta perturbação ponham em risco o seu trabalho e contraiam dívidas, acabando por inviabilizar a sua interação com a sociedade e adotem um comportamento autodestrutivo. É por este motivo, fundamental, uma fiscalização contínua e presente neste âmbito, de forma a sinalizar as pessoas com esta dependência, e reprimir quem utiliza e explora, de forma descontrolada e dissimulada, este tipo de equipamentos ou promove jogos de fortuna ou azar", remata o comunicado de imprensa.