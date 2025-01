Cartão 'Kit Bebé' já beneficiou mais de 10 mil recém-nascidos

O DIÁRIO não foi o único a visitar a pequena Ema, a bebé do ano, que nasceu às 05h21 de 1 de Janeiro de 2025.

DIÁRIO e Continente presenteiam Ema, a bebé do ano Cheque-prenda no valor de 250 euros vai "dar muito jeito", congratula a mãe da menina

Primeiro bebé do ano é uma menina e nasceu às 5h21 O primeiro bebé do ano 2025, na Madeira, é uma menina, nasceu às 5h21 e pesa 2 quilos e 855 gramas.

O secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, acompanhado dos dirigentes da saúde, também visitou, hoje, os utentes internados no 4.º piso do Hospital Dr. Nélio Mendonça, para congratular as primeiras famílias beneficiárias do cartão 'Kit Bebé de 2025'.

Esta medida do Governo Regional de apoio à natalidade já contemplou mais de 10 mil recém-nascidos, entre os dias 1 Janeiro de 2019 e 31 de Dezembro 2024, no valor superior a 5 milhões de euros, revela o Instituto de Administração da Saúde (IASaúde).

O 'Programa Kit Bebé', implementado pelo Governo Regional da Madeira, através do IASaúde tem como finalidade auxiliar as famílias na aquisição de produtos de saúde e bem-estar, medicamentos de uso pediátrico e vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação, em todas as farmácias da Região Autónoma da Madeira (RAM).

Podem requerer o cartão 'Kit Bebé' todos os progenitores residentes na RAM, sempre que ocorra o nascimento de um descendente. A comparticipação tem, atualmente, um 'plafond' de 600 euros.

De referir que este programa já sofreu duas actualizações do valor atribuído por bebé. Em 2019 o 'plafond' era de 400 euros, tendo sido actualizado para 500, em 2020 e para 600, em 2023. O prazo para requerer o cartão foi também alargado, em 2022, de 90 para os 180 dias actuais. Nesse mesmo ano, foi implementada a plataforma on-line, para facilitar o acesso ao programa e controlo por parte dos progenitores.

O cartão 'Kit Bebé' pode ser requerido junto dos serviços administrativos da maternidade do Hospital Dr. Nélio Mendonça, nos serviços administrativos do IASaúde ou na plataforma electrónica disponibilizada para o efeito, tendo a validade de um ano. Nesta plataforma, podem ainda ser consultados os produtos comparticipados através deste programa e o 'plafond' disponível.