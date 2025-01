PSP e GNR registam 25 mortos nas operações de Natal e Ano Novo

Os acidentes rodoviários no período de Natal e Ano Novo causaram a morte a 25 pessoas, somando os resultados das operações da GNR e PSP divulgados hoje.

O balanço da PSP indica que cinco pessoas morreram nas estradas portuguesas durante a operação "Festas em Segurança 2024/2025" da PSP que decorreu de 18 de dezembro a 02 de janeiro (quinta-feira), mais quatro do que no período homólogo.

Também hoje, a GNR divulgou hoje que 20 pessoas morreram durante a operação "Natal e Ano Novo 2024/2025" desta força militar, mais uma do que no período homólogo, disse fonte da guarda.

No total das duas forças, 25 pessoas morreram durante o período de Natal e Ano Novo.

Em comunicado, a PSP refere que as cinco vítimas mortais resultaram de colisões nos distritos de Lisboa, Leiria e Setúbal no dia 01.

Durante o período em que decorreu a operação e comparativamente ao período homólogo de 2023, a PSP registou 2.255 acidentes, menos 81 que em 2023.

Registaram-se 747 feridos, mais 71 que no ano passado, dos quais 28 graves (mais sete que em 2023) e 719 feridos ligeiros (mais 64).

No total, a PSP efetuou 984 detenções, apreendeu 52.237 artigos de pirotecnia e elaborou 6.960 autos de contraordenação relativamente a infrações rodoviárias.

Das detenções, esta força policial destaca 461 por crimes rodoviários, nomeadamente 289 por condução de veículo em estado de embriaguez e 172 por falta de habilitação legal para conduzir.

Foram detidas 37 pessoas por posse de arma proibida e 71 suspeitos por tráfico de droga, tendo sido apreendidas mais de 75.329 doses individuais.

Somam-se 56 detenções por crimes contra a propriedade, nomeadamente furtos e roubos.

No mesmo período temporal, foram apreendidas 37 armas de fogo, 54 armas brancas, bem como 52.237 artigos de pirotecnia.

No comunicado, a PSP acrescenta que, inserida na nesta operação, realizou-se a ação Montra Segura, no âmbito do Policiamento de Proximidade -- Comércio Seguro, tendo sido desenvolvidas 439 ações de sensibilização que abrangeram 7.199 comerciantes.

"Finalizada a Operação Festas em Segurança 2024/2025, a PSP manter-se-á atenta e vigilante em todas as estradas nacionais, continuando a incidir em três vetores de atuação: prevenção, sensibilização e fiscalização", finaliza a polícia, apelando "a todos os condutores para que conduzam em segurança, adaptando a sua condução às condições meteorológicas e ao estado do piso".

"Não adotem comportamentos que possam diminuir as suas capacidades, designadamente condução em excesso de velocidade ou sob o efeito do álcool, ou que sejam suscetíveis de causar distrações, como o uso do telemóvel durante a condução", termina.