SESARAM investe mais de 99 mil euros num esterilizador

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) adquiriu, recentemente, um esterilizador de baixa temperatura a ser utilizado na desinfeção de materiais termossensíveis, os quais exigem processos especializados de desinfeção e esterilização que não utilizem vapor ou calor excessivo.

O equipamento, com um custo total de 99.064 euros foi adquirido com financiamento da União Europeia, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), especificamente através do Investimento RE-C01-i05-RAM: Fortalecimento do Serviço Regional de Saúde da Região Autónoma da Madeira.

Em nota emitida, o SESARAM explica que "a esterilização a baixa temperatura permite prolongar a vida útil dos dispositivos médicos mais sensíveis e melhorar o tempo de resposta no processo de esterilização", dando conta de que entre os materiais utilizados no novo equipamento estão as lentes do Robô DaVinci, adquirido pelo SESARAM no ano passado.

O esterilizador STERRAD™ 100NX fica a cargo da Central de Esterilização, um serviço dirigido pelo enfermeiro gestor, Luís Jardim e sob coordenação das Direcções Técnicas do SESARAM, que é responsável por proceder à lavagem e esterilização dos dispositivos médicos do Serviço de Saúde da RAM.