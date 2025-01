PSP do Porto Santo apreende 105 doses de 'Bloom' escondidas em brinquedo

Um casal jovem (19 e 20 anos de idade) foi, hoje, identificado pelo crime de tráfico de estupefacientes, na ilha do Porto Santo, informa o Comando Regional da PSP Madeira.

De acordo com um comunicado das autoridades, "a intervenção policial surgiu no seguimento da recolha de informações que indicavam a chegada àquela ilha de um casal com uma criança de quatro meses de idade, no navio 'Lobo Marinho', na posse de produto estupefaciente".

"Após informação dos motivos que sustentaram a abordagem policial", a PSP revistou os pertences do casal, tendo sido detectado no interior de um brinquedo de criança 105 doses individuais de 'Bloom'.

O produto em causa foi apreendido e remetido para análise pericial.

O casal foi constituído arguido em processo penal e sujeito a termo de identidade e residência.