20 mortos desde o início da Operação de Natal e Ano Novo da GNR

Vinte pessoas morreram em acidentes rodoviários desde o início da Operação "Natal e Ano Novo 2024/2025" da Guarda Nacional Republicana (GNR), em 18 de dezembro, disse à agência Lusa fonte da guarda.

"Na primeira fase da operação morreram 11 pessoas e na segunda nove", disse à Lusa a major Lígia Santos.

A Operação "Natal e Ano Novo 2024/2025" termina hoje, às 24:00.

Nos últimos seis dias, entre as 00:00 de sexta-feira, 27 de dezembro de 2024, e as 23:00 de quarta-feira, 01 de janeiro, foram registados 908 acidentes, dos quais resultaram nove vítimas mortais, 24 feridos graves e 301 feridos ligeiros, de acordo com dados provisórios.

As vítimas mortais desta segunda fase da operação resultaram de acidentes ocorridos nos distritos de Setúbal, Viseu, Leiria, Faro, Santarém e Braga, com um morto em cada um dos distritos, e em Lisboa, com três vítimas mortais.

Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana (GNR) adianta que nos últimos seis dias os militares fiscalizaram 64.192 condutores, dos quais 700 conduziam com excesso de álcool e, destes, 338 foram detidos com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l.

Foram ainda detidas 124 pessoas por conduzirem sem carta de condução.

Das 12.786 contraordenações rodoviárias detetadas, a GNR destaca 2.408 por excesso de velocidade, 362 por excesso de álcool e 301 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou cadeirinha.

De acordo com os dados dos últimos seis dias foram contabilizadas 173 contraordenações por uso indevido do telemóvel, 1.027 por falta de inspeção periódica obrigatória e 390 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.