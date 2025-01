Dérbi lisboeta custa quase 22 mil euros em multas a Sporting e Benfica

O duelo Sporting-Benfica (1-0), da 16.ª jornada da I Liga de futebol, resultou em multas de 12.291 euros para os 'leões' e de 9.560 euros para os 'encarnados', informou hoje a Liga de clubes.

A jogar em casa, o campeão Sporting foi penalizado em 9.560 euros pela utilização de vários engenhos pirotécnicos por parte dos seus adeptos, somando-se uma multa de 1.275 euros devido à entrada de objetos não autorizados no estádio, uma multa de 816 euros por cânticos ofensivos e outra de 640 euros pela 'visita' dos jogadores Daniel Bragança, Gonçalo Inácio, Pedro Gonçalves e Diogo Pinto à zona técnica no final do encontro, apesar de não terem participado na partida.

Por seu turno, o Benfica vai assumir uma multa de 9.560 euros pelo comportamento incorreto do público, nomeadamente, por causa da deflagração de diversos engenhos pirotécnicos pelos seus adeptos durante o dérbi 'alfacinha'.

Ao todo, o comportamento incorreto dos adeptos de ambas as equipas no jogo de domingo gerou multas de 21.851 euros, de acordo com as deliberações da seccção profissional do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), hoje divulgadas.

O Sporting, que joga hoje com o Vitória de Guimarães na 17.ª ronda, lidera o campeonato com 40 pontos, os mesmo que o segundo classificado, o FC Porto, que enfrenta o Nacional, e mais dois do que o Benfica, que é terceiro e recebe o Sporting de Braga no sábado.