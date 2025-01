Desacatos em restaurante culminam com detenção de imigrante ilegal no Funchal

O Comando Regional da PSP da Madeira comunicou que, no dia de ontem, foi detido um homem, de 36 anos, de nacionalidade estrangeira, por se encontrar em situação irregular no território nacional.

De acordo com o comunicado, a detenção ocorreu após a intervenção da polícia num restaurante localizado em Santo António, no Funchal, devido a relatos de desacatos no local. Os agentes identificaram o suspeito, que estava alegadamente a causar distúrbios no funcionamento do estabelecimento.

No entanto, a PSP informa que durante a abordagem, constatou que o homem não possuía documentos. "Foi feita uma pesquisa policial que apurou a sua permanência ilegal em território nacional, dado que o seu pedido inicial para concessão de título de residência temporária havia sido indeferido em 22 de Abril de 2024", esclarece, acrescentando também que o indivíduo já havia sido notificado pela Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) para abandonar voluntariamente o território nacional, mas não cumpriu a ordem, "configurando assim uma situação de desobediência que levou à sua detenção".

O detido foi presente a tribunal no dia de hoje, onde lhe foi aplicada a medida de coação de apresentações periódicas numa esquadra de polícia enquanto se desenrola o processo de afastamento conduzido pela AIMA.